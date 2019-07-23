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23. 07. 2019

Электричка Осиповичи - Минск сбила насмерть пожилого мужчину

Источник фото: Telegraf.by

Накануне вечером на железнодорожном перегоне Руденск - Михановичи 67-летнего мужчину сбила электричка, которая следовала из Осиповичей в Минск. Пенсионер от полученных травм скончался, сообщает МВД.

Инцидент произошел в 17:48. 67-летний житель Пуховичского района попал под колеса электрички Осиповичи – Минск. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Пожилой мужчина погиб.
 
Правоохранители говорят, что это был уже 60-й несчастный случай на железной дороге с начала года. За день до этого на станции Сморгонь 75-летняя женщина решила перейти железнодорожные пути перед приближающимся поездом, не реагируя на звуковые сигналы. В итоге поезд сообщением Минск–Гудогай сбил ее. Пострадавшую с переломом и ушибами госпитализировали. А в Климовичах погиб 65-летний мужчина, который попал под грузовой состав при подаче вагонов маневровым тепловозом.

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