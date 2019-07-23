В День ВДВ на "Линии Сталина" пройдет фестиваль "Афганское небо"

3 августа 2019 года на территории историко-культурного комплекса «Линия Сталина» пройдёт V Международный военно-исторический фестиваль "Афганское небо", посвященный Дню ВДВ, при поддержке Министерства обороны Республики Беларусь и благотворительного фонда помощи воинам интернационалистам «Память Афгана».

Для жителей и гостей Республики Беларусь подготовили масштабную военно-историческую реконструкцию эпизода боевых действий периода Афганской войны, с участием военно-исторических клубов и боевой техники тех времен.

Для посетителей будет открыто более десятка интерактивных зон. На территории комплекса каждый сможет попробовать свои силы в исторической викторине, стрельбе из пневматики, раскраске танка и в интересных мастер-классах. Победители конкурсов смогут бесплатно поучаствовать в экстремальной программе отдыха – катании на боевой технике.

Погода на V Международный военно-исторический фестиваль "Афганское небо" ожидается теплая, температура воздуха от +23°С до +26°С. В связи с возможным выпадением осадков посетителям рекомендуют взять с собой зонты, дождевики и непромокаемую обувь.

Предварительная программа мероприятия на 3 августа:

11:00 Открытие экскурсионных и интерактивных зон для посетителей

11:30 Открытие соревновательной площадки ГТО

14:00 Военно-историческая реконструкция эпизода Афганской войны. История из прошлого

16:30 Завершение работы интерактивных зон

17:00 Награждение и вручение дипломов

21:00 Завершение работы комплекса

Где приобрести билет?

Все желающие могут приобрести входной билет на сайте или в день мероприятий в кассах комплекса.

- Покупка билета через сайт до 2 августа (включительно): взрослый 15 руб., детский 7 руб.

- Покупка билетов на сайте и в кассах комплекса в день мероприятия 3 августа: взрослый 17 рублей, детский 7 рублей.

Детям до 6 лет (включительно) билет не нужен, они могут свободно проходить на мероприятие в сопровождении взрослых. Дети от 7 до 18 лет приобретают детский входной билет.