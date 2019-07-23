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23. 07. 2019

Интернет-магазины не вправе взимать плату за самовывоз товаров - МАРТ

Интернет-магазины не вправе взимать оплату с клиентов за самовывоз товаров из пунктов выдачи. Такое пояснение дали в министерстве антимонопольного регулирования и торговли в ответ на неоднократные обращения потребителей.

В МАРТ привели перечень документов, которые регулируют порядок осуществления торговли по образцам, и напомнили, что статьей 5 закона «О защите прав потребителей» закреплены права потребителей на свободный выбор товаров, информацию о товарах и защиту своих прав.
 
Продавец обязан оказывать содействие потребителю в свободном выборе товара (работы, услуги). Ему запрещено обусловливать приобретение товара обязательным приобретением других товаров, а также без согласия покупателя предоставлять дополнительные платные услуги. 
 
Таким образом, потребителю могут предложить услугу по доставке товара за деньги. Однако он имеет право отказаться и забрать его самостоятельно в месте, определенном продавцом: в офисе, магазине, пункте выдачи, на складе. При этом перемещение товара продавцом между своими структурными подразделениями (торговыми объектами, складами, пунктами выдачи) является составляющей технологического процесса, и эти расходы учитываются в цене товара.
 
«Взимание дополнительной платы за выдачу товара в месте, определенном продавцом (объекте продавца), является неправомерным, так как дополнительные услуги по доставке товара при этом потребителю не оказываются», - подытожили в МАРТ.

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