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23. 07. 2019

Белорусские яблоки снова разрешили продавать в России

Источник фото: Wikimedia

Белорусские яблоки снова будут продавать на российском рынке. Об отмене запрета на поставки яблок белорусского происхождения сообщили сегодня в пресс-службе Россельхознадзора.

Россельхознадзора разрешил возобновить поставки белорусских яблок под гарантии Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси. Введенный ранее запрет отменяется с 24 июля.
 
Представители российского надзорного ведомства объяснили, что данное решение было принято по итогам визита их специалистов в Беларусь, гд они в течение пяти дней оценивали производственные мощности на 51 предприятии по выращиванию яблок.

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