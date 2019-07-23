Белорусские яблоки снова разрешили продавать в России

Белорусские яблоки снова будут продавать на российском рынке. Об отмене запрета на поставки яблок белорусского происхождения сообщили сегодня в пресс-службе Россельхознадзора.

Россельхознадзора разрешил возобновить поставки белорусских яблок под гарантии Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси. Введенный ранее запрет отменяется с 24 июля. Представители российского надзорного ведомства объяснили, что данное решение было принято по итогам визита их специалистов в Беларусь, гд они в течение пяти дней оценивали производственные мощности на 51 предприятии по выращиванию яблок. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby