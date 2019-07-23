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23. 07. 2019

Лукашенко ввел уголовную ответственность за реабилитацию нацизма

Александр Лукашенко подписал закон об уголовной ответственности за реабилитацию нацизма. Об этом сообщает сайт президента Беларуси.

Отмечается, что он подписал закон об изменении Уголовного кодекса страны.

"Документ предусматривает уголовную ответственность за умышленные действия по реабилитации нацизма наравне с разжиганием расовой или иной социальной вражды",- говорится в сообщении.

Напомним, Следственный комитет России возбудил дело в отношении руководителя УИНП Вятровича "по факту реабилитации нацизма". Позже Вятрович прокомментировал открытие против него дела за "нацизм" в РФ. Действия Следкома России председатель Украинского института национальной памяти назвал далекими от какого-либо понятия права и истории.

Источник: korrespondent.net

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