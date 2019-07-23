В Минске осудили бизнесмена, который присвоил 11 новых квартир

В Минске вынесли приговор директору строительной фирмы, который присвоил 11 новых квартир и не заплатил налоги после их продажи. Мужчине дали 9 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Приговор директору компании «МонолитСтройИнвест» вынес суд Фрунзенского района Минска. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов. Ближайшие 9 лет мужчина проведет за решеткой – в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также у него конфискуют имущество.

Как ранее сообщалось, 40-летний бизнесмен путем обмана завладел 11 новенькими квартирами в Минске на 2,4 млн рублей, заплатив всего 10% от их полной стоимости. Для этого он убедил застройщика внести дополнительный пункт в типовой договор купли-продажи и заключил с 4 гражданами договоры о намерении в будущем приобрести у него квартиры. Погасив долг по первому взносу, все жилые квадраты перешли в собственность хитреца, после чего он продал остальные квартиры.