Лента RSS
Подписаться на ленту
23 июля 2019, вторник, 18:40
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,26
23. 07. 2019

В Минске осудили бизнесмена, который присвоил 11 новых квартир

В Минске вынесли приговор директору строительной фирмы, который присвоил 11 новых квартир и не заплатил налоги после их продажи. Мужчине дали 9 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Приговор директору компании «МонолитСтройИнвест» вынес суд Фрунзенского района Минска. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов. Ближайшие 9 лет мужчина проведет за решеткой – в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также у него конфискуют имущество.
 
Как ранее сообщалось, 40-летний бизнесмен путем обмана завладел 11 новенькими квартирами в Минске на 2,4 млн рублей, заплатив всего 10% от их полной стоимости. Для этого он убедил застройщика внести дополнительный пункт в типовой договор купли-продажи и заключил с 4 гражданами договоры о намерении в будущем приобрести у него квартиры. Погасив долг по первому взносу, все жилые квадраты перешли в собственность хитреца, после чего он продал остальные квартиры.

Это Интересно
Криминал
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Ничто так не расшатывает нервную систему в понедельник, как всё!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.