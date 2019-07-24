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24. 07. 2019

За год Беларусь по безвизу посетили около 137 тыс. иностранцев

Сегодня исполнялся ровно год с момента подписания указа об увеличении срока безвизового пребывания иностранных граждан в Беларуси до 30 дней. За это время республику посетили почти 137 тысяч туристов.

На сегодняшний день в Беларусь могут прилетать по упрощенным условиям через Национальный аэропорт Минск граждане 80 стран. За период действия 30-дневного безвизового режима нашу страну посетили почти 137 тысяч туристов.
 
Чаще всего в Беларусь по безвизу прилетают граждане Германии, Италии, США и Польши. Только в Гродненском районе с начала года побывали более 65 тыс. безвизовых туристов из 36 стран мира.
 
Как сообщал Телеграф, 30-дневный безвиз не распространяется на граждан, прибывающих в Беларуси авиарейсами из России и тех, кто собирается вылететь из Минска в российские аэропорты. Для безвизового въезда в Беларусь нужно иметь при себе паспорт, действующий в Беларуси медицинский страховой полис и необходимую сумму денег: не менее 2 базовых величин на каждый день пребывания или 50 базовых величин на 30 дней.
 
Граждане, которые собираются находиться в Беларуси более 5 рабочих дней, должны встать на учет в органах внутренних дел по месту своего пребывания. При проживании в гостиницах, хостелах и санаториях регистрация осуществляется администрациями этих учреждений во время заселения.

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Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

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