За год Беларусь по безвизу посетили около 137 тыс. иностранцев

Сегодня исполнялся ровно год с момента подписания указа об увеличении срока безвизового пребывания иностранных граждан в Беларуси до 30 дней. За это время республику посетили почти 137 тысяч туристов.

На сегодняшний день в Беларусь могут прилетать по упрощенным условиям через Национальный аэропорт Минск граждане 80 стран. За период действия 30-дневного безвизового режима нашу страну посетили почти 137 тысяч туристов.

Чаще всего в Беларусь по безвизу прилетают граждане Германии, Италии, США и Польши. Только в Гродненском районе с начала года побывали более 65 тыс. безвизовых туристов из 36 стран мира.

Как сообщал Телеграф, 30-дневный безвиз не распространяется на граждан, прибывающих в Беларуси авиарейсами из России и тех, кто собирается вылететь из Минска в российские аэропорты. Для безвизового въезда в Беларусь нужно иметь при себе паспорт, действующий в Беларуси медицинский страховой полис и необходимую сумму денег: не менее 2 базовых величин на каждый день пребывания или 50 базовых величин на 30 дней.

Граждане, которые собираются находиться в Беларуси более 5 рабочих дней, должны встать на учет в органах внутренних дел по месту своего пребывания. При проживании в гостиницах, хостелах и санаториях регистрация осуществляется администрациями этих учреждений во время заселения.