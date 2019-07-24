Лента RSS
Подписаться на ленту
24 июля 2019, среда, 12:51
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,26
24. 07. 2019

В Барановичах таксиста-нелегала наказали штрафом в 2500 рублей

В Барановичах таксиста-нелегала, который неоднократно перевозил пассажиров с нарушениям законодательства, наказали штрафом в 2500 рублей. Об этом сообщили в Экономическом суде Брестской области.

Как выяснили сотрудники инспекции министерства по налогам и сборам по городу Барановичи, местный житель осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность. Мужчина на своем автомобиле оказывал услуги по перевозке пассажиров.
 
В середине июня таксист перевез пассажиров из Барановичей в деревню Антоново Барановичского района и взял за услугу 3,50 руб. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. 
 
Суд признал жителя Барановичей виновным и наказал штрафом в размере 100 базовых величин, или 2550 рублей. Постановление о наложении административного взыскания вступило в силу 23 июля.

Это Интересно
Происшествия
Анекдот все анекдоты

Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.