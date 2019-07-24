В Барановичах таксиста-нелегала наказали штрафом в 2500 рублей

В Барановичах таксиста-нелегала, который неоднократно перевозил пассажиров с нарушениям законодательства, наказали штрафом в 2500 рублей. Об этом сообщили в Экономическом суде Брестской области.

Как выяснили сотрудники инспекции министерства по налогам и сборам по городу Барановичи, местный житель осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность. Мужчина на своем автомобиле оказывал услуги по перевозке пассажиров.

В середине июня таксист перевез пассажиров из Барановичей в деревню Антоново Барановичского района и взял за услугу 3,50 руб. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Суд признал жителя Барановичей виновным и наказал штрафом в размере 100 базовых величин, или 2550 рублей. Постановление о наложении административного взыскания вступило в силу 23 июля.