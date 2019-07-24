Житель Осиповичей разбил инфокиоск, который не выдал ему чек

В Осиповичах местный житель разбил инфокиоск, разозлившись на то, что устройство не выдало ему чек. Мужчина бил по экрану до тех пор, пока стекло не рассыпалось.
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В Осиповичах местный житель разбил инфокиоск, разозлившись на то, что устройство не выдало ему чек. Мужчина бил по экрану до тех пор, пока стекло не рассыпалось.
Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.