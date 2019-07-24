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24. 07. 2019

Житель Осиповичей разбил инфокиоск, который не выдал ему чек

Источник фото: МВД

В Осиповичах местный житель разбил инфокиоск, разозлившись на то, что устройство не выдало ему чек. Мужчина бил по экрану до тех пор, пока стекло не рассыпалось.

В МВД сообщили, что сотрудников милиции вызвали прохожие, которые увидели, как мужчина бьет по экрану инфокисока. Хулигана задержали. 
 
40-летний мужчина пояснил, что инфокиоск не выдал ему чек, и он решил выместить злость. Оказалось, что в устройстве закончилась бумага. Сумма ущерба устанавливается. 
 
Следственный комитет возбудил в отношении жителя Осиповичей уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК.
 

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Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

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