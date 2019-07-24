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24. 07. 2019

Трое взрослых и четверо детей пострадали в ДТП под Слонимом

Источник фото: МВД

Трое взрослых и четверо детей пострадали при столкновении двух легковых автомобилей сегодня утром в Слонимском районе. В МВД сообщили, что один из водителей не рассчитал скорость и расстояние при обгоне грузовика и въехал во встречную машину.

ДТП, в котором пострадали семь человек, произошло сегодня утром на автодороге возле деревни Деревянчицы Слонимского района. 54-летний водитель Opel решил обогнать попутный грузовик, но не рассчитал скорость и расстояние. Легковушка столкнулась со встречным BMW, за рулем которого находилась 27-летняя жительница Слонима.
 
Среди пострадавших – водитель BMW, ее дети 2016 и 2017 годов рождения и девочка 2003 года рождения, а также 32-летняя пассажирка Opel, ее 7-летний сын и 31-летний сын водителя. Всех их доставили в больницу. Госпитализация не понадобилась лишь водителю Opel. Сообщается, что ему оказали помощь на месте.
 

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Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

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