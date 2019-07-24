В Беларуси могут продлить отцовский отпуск и сделать его оплачиваемым

В Беларуси хотят продлить обязательный отцовский отпуск при рождении ребенка и сделать его оплачиваемым. Об этом сегодня сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов.

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Отцовский отпуск вводится законом о внесении изменений в Трудовой кодекс Беларуси, который накануне подписал Александр Лукашенко. Нанимателей обязали отпускать мужчину в неоплачиваемый отпуск до 14 дней при рождении в семье ребенка.

Однако в Минтруда отмечают, что отцовский отпуск может быть продлен на больший срок или оплачен, если такую норму внесут в коллективный договор или в организации будет подписан соответствующий внутренний акт, пишет БелТА

Игорь Старовойтов пояснил, что отцовский отпуск вводится, чтобы сплотить семью в этот ответственный период. «Мы предлагаем отцу 14 дней, которые он может использовать в течение полугода после рождения малыша. Обязательность нормы предусматривается, но без оплаты», - добавил он.