Собрать ребенка в школу обойдется родителям до 900 рублей

В новом учебном году оптимальная стоимость экипировки школьников в Минске не превысит 899 рублей, заявили на пресс-конференции 24 июля в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

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Чтобы собрать учащегося младшего класса, понадобится от 213 до 785 рублей, а ориентировочная стоимость экипировки старшеклассников составит от 257 до 899 рублей. В ГУПР Мингорисполкома включают в эту сумму расходы на одежду, обувь, галантерейные товары и школьные принадлежности.

Начальник отдела развития торговли Жанна Зоткина подчеркнула, что столичная торговля готова обеспечить потребности родителей в товарах школьного ассортимента, пишет sb.by . Они продаются более чем в 400 объектах торговли. Кроме того, во всех универмагах будут организованы школьные базары. 17-18 августа возле Дворца спорта состоится общегородская ярмарка «Пора в школу!».

Представитель ГУПР Мингорисполкома отметила, что родители смогут существенно сэкономить на покупках товаров к школе в дни скидок – 50-270 рублей. Универмаги также оказывают и дополнительные услуги. В универмаге «Беларусь» и ЦУМе будут бесплатно подгонять одежду по фигурам учащихся до 31 августа и 5 сентября соответственно.