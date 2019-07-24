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24. 07. 2019

В июне средняя зарплата белорусов выросла до 1080 рублей

Источник фото: Telegraf.by

24 июля в Национальном статистическом комитете сообщили, что в июне средняя зарплата в Беларуси выросла на 8,9 рубля и достигла 1080,5 рубля.

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По данным Белстата, номинальная начисленная средняя заработная плата в Беларуси в июне составила 1080,5 рубля, или 533 доллара по курсу Национального банка. Это на 8,9 рубля больше, чем было в мае. 
 
Ранее Телеграф писал, что в мае средняя зарплата белорусов снизилась на 2,1 рубля после апрельского роста на 16,8 рубля. В январе и феврале она упала более чем на 130 рублей, а в марте увеличение составило 79,3 рубля.

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Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

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