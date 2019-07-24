В июне средняя зарплата белорусов выросла до 1080 рублей

24 июля в Национальном статистическом комитете сообщили, что в июне средняя зарплата в Беларуси выросла на 8,9 рубля и достигла 1080,5 рубля.

По данным Белстата, номинальная начисленная средняя заработная плата в Беларуси в июне составила 1080,5 рубля, или 533 доллара по курсу Национального банка. Это на 8,9 рубля больше, чем было в мае.

Ранее Телеграф писал, что в мае средняя зарплата белорусов снизилась на 2,1 рубля после апрельского роста на 16,8 рубля. В январе и феврале она упала более чем на 130 рублей, а в марте увеличение составило 79,3 рубля.