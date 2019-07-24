В июне средняя зарплата белорусов выросла до 1080 рублей

24 июля в Национальном статистическом комитете сообщили, что в июне средняя зарплата в Беларуси выросла на 8,9 рубля и достигла 1080,5 рубля.
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новость
новость
24 июля в Национальном статистическом комитете сообщили, что в июне средняя зарплата в Беларуси выросла на 8,9 рубля и достигла 1080,5 рубля.
Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.