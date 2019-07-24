В Сморгонском районе заводчик продавал дворняг под видом овчарок

В Сморгонском районе заводчик немецких овчарок продавал дворняг под видом породистых собак. В отношении него возбудили уголовное дело по факту мошенничества, сообщает управление внутренних дел Гродненского облисполкома.

Индивидуальный предприниматель из Сморгонского района имался разведением породистых собак и продавал щенков по всей Гродненской области, оформляя договоры купли-продажи. Однако когда щенки немецкой овчарки подрастали, их владельцы понимали, что их питомцы являются дворняжками. За беспородных щенков они платили заводчику крупные суммы денег.

Правоохранители провели проверку и выяснили, что мужчина продавал дворняг под видом овчарок с 2014 года.