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24. 07. 2019

В Сморгонском районе заводчик продавал дворняг под видом овчарок

В Сморгонском районе заводчик немецких овчарок продавал дворняг под видом породистых собак. В отношении него возбудили уголовное дело по факту мошенничества, сообщает управление внутренних дел Гродненского облисполкома.

Индивидуальный предприниматель из Сморгонского района имался разведением породистых собак и продавал щенков по всей Гродненской области, оформляя договоры купли-продажи. Однако когда щенки немецкой овчарки подрастали, их владельцы понимали, что их питомцы являются дворняжками. За беспородных щенков они платили заводчику крупные суммы денег.
 
Правоохранители провели проверку и выяснили, что мужчина продавал дворняг под видом овчарок с 2014 года.

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Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

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