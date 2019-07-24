В белорусских школах могут ввести курс «Семьеведение»

В Минском горисполкоме обеспокоены тем, что молодежь все позже вступает в браки и рожает детей, и предложили ввести в школах новый курс – «Семьеведение». Об этом в среду сообщила председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Жанна Романович.

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В Мингорисполкоме настойчиво выступают за введение курса «Семьеведение» в белорусских школах, учитывая, что в стране поздние браки и рождение детей, а также немалое количество разводов. «Все это говорит о том, что мы в этом плане недотягиваем», - заявила Жанна Романович, передает БелТА

При этом специалист отметила, что в стране наблюдается высокая степень господдержки семей с детьми: выплачиваются пособия, действует программа семейного капитала, строятся квартиры для многодетных и детские сады.

Однако председатель комитета полагает, что одних мер материального стимулирования же недостаточно, и введение нового школьного курса окажет положительное влияние на демографическую ситуацию.