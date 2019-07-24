Лента RSS
Подписаться на ленту
24 июля 2019, среда, 19:00
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,26
24. 07. 2019

В белорусских школах могут ввести курс «Семьеведение»

В Минском горисполкоме обеспокоены тем, что молодежь все позже вступает в браки и рожает детей, и предложили ввести в школах новый курс – «Семьеведение». Об этом в среду сообщила председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Жанна Романович.

смотрите также Собрать ребенка в школу обойдется родителям до 900 рублей
В Мингорисполкоме настойчиво выступают за введение курса «Семьеведение» в белорусских школах, учитывая, что в стране поздние браки и рождение детей, а также немалое количество разводов. «Все это говорит о том, что мы в этом плане недотягиваем», - заявила Жанна Романович, передает БелТА.
 
При этом специалист отметила, что в стране наблюдается высокая степень господдержки семей с детьми: выплачиваются пособия, действует программа семейного капитала, строятся квартиры для многодетных и детские сады.
 
Однако председатель комитета полагает, что одних мер материального стимулирования же недостаточно, и введение нового школьного курса окажет положительное влияние на демографическую ситуацию.

Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.