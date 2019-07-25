В Гольф-клубе Минск прошел первый турнир для представителей сферы IT

20 и 21 июня в Гольф-клубе Минск прошел уникальный турнир, который стал финалом проекта «IT Триумф». На протяжении 2 недель представители сферы IT интенсивно посещали тренировки по гольфу, обучались технике игры, знакомились с этикетом и правилами. Всего в этом проекте приняли 7 компаний.
Все участники на старте проекта были новичками в гольфе. Но за время обучения они смогли подготовиться к своему первому турниру – IT Триумфу. От каждой компании за призовые места сражались 4 либо 2 гольфиста. В командном формате за два дня они прошли 18 лунок чемпионского поля и преодолели порядка 20 километров. Вместе с представителями IT в турнире стартовали гольфисты-юниоры нашего клуба - они приняли участие вне конкурсной основы.
Уже по завершению соревнования все без исключения участники признали – гольф очень эмоциональный и затягивающий вид спорта. А кроме этого, это прекрасная кардионагрузка и отличное времяпровождение. Многие отметили, что планируют заниматься гольфом и после завершения проекта.
Результаты турнира-финала проекта «IT Триумф»:
1 место - SK hynix memory solutions Eastern Europe
Козлов Руслан
Правитель Александр
Кириченков Владимир
Макеев Евгений
2 место – FrontByte
Букуязова Алла
Киржанов Евгений
Лутова Мария
Новак Дмитрий
3 место – IDLab
Жук Владислав
Жук Сергей
Жданович Юрий
Ховратович Андрей
Специальные номинации:
Closest to the pin - Лаврушин Сергей
Longest Drive - Лутова Мария