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25. 07. 2019

В Гольф-клубе Минск прошел первый турнир для представителей сферы IT

20 и 21 июня в Гольф-клубе Минск прошел уникальный турнир, который стал финалом проекта «IT Триумф». На протяжении 2 недель представители сферы IT интенсивно посещали тренировки по гольфу, обучались технике игры, знакомились с этикетом и правилами. Всего в этом проекте приняли 7 компаний.

 
Все участники на старте проекта были новичками в гольфе. Но за время обучения они смогли подготовиться к своему первому турниру – IT Триумфу. От каждой компании за призовые места сражались 4 либо 2 гольфиста. В командном формате за два дня они прошли 18 лунок чемпионского поля и преодолели порядка 20 километров. Вместе с представителями IT в турнире стартовали гольфисты-юниоры нашего клуба - они приняли участие вне конкурсной основы.
 
 
 
Уже по завершению соревнования все без исключения участники признали – гольф очень эмоциональный и затягивающий вид спорта. А кроме этого, это прекрасная кардионагрузка и отличное времяпровождение. Многие отметили, что планируют заниматься гольфом и после завершения проекта. 
 
 
 

Результаты турнира-финала проекта «IT Триумф»:

 
1 место - SK hynix memory solutions Eastern Europe
 
Козлов Руслан
Правитель Александр
Кириченков Владимир
Макеев Евгений
 
2 место – FrontByte
 
Букуязова Алла
Киржанов Евгений
Лутова Мария
Новак Дмитрий
 
3 место – IDLab
 
Жук Владислав 
Жук Сергей
Жданович Юрий
Ховратович Андрей
 
Специальные номинации:
 
Closest to the pin - Лаврушин Сергей
Longest Drive - Лутова Мария
 

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Анекдот все анекдоты

Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

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