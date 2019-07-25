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25. 07. 2019

Лукашенко пригрозил чиновникам тюрьмой за падеж скота

В ходе сегодняшней поездки в Ветковский район Гомельской области Александр Лукашенко возмутился уровнем падежа скота в хозяйствах. Президент потребовал взять ситуацию под жесткий контроль и пригрозил чиновникам ответственностью за падеж скота, вплоть до лишения свободы.

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Посещая производственный цех «Новоселки» птицефабрики предприятия «Белоруснефть-Особино» в Ветковском районе, глава государства пригрозил правительству тюрьмой за падеж скота в хозяйствах. «85 тысяч, по-моему, по прошлому году. Вы представляете, сколько бы это было мяса?» - заявил он.
 
В связи с этим Александр Лукашенко потребовал взять под жесткий контроль ситуацию с падежом скота, считая, что такие цифры просто недопустимы. Он поручил Генеральной прокуратуре продолжать вплотную заниматься этим вопросом. «Обратите на это внимание. Я пока еще по-хорошему с вами разговариваю», - предупредил белорусский лидер.

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Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

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