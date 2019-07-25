Опубликовано видео с места железнодорожной аварии под Витебском

Вечером 24 июля на железной дороге между Оршей и Витебском 15 цистерн с пропаном грузового поезда сошли с рельсов. Спасатели создали специальную пенную подушку и наложили специальный бандаж, чтобы ликвидировать утечку газа. В МЧС опубликовали видео с места железнодорожной аварии в Витебском районе.

Инцидент с грузовым поездом, состоявшим из 68 вагонов (39 цистерн со сжиженным газом, 28 порожних полувагонов и вагон с древесиной) произошел в седьмом часу вечера на участке железной дороги Витебск - Орша возле деревни Замосточье Витебского района. К месту, где с рельсов сошли 15 цистерн, были оперативно направлены подразделения МЧС.

В одной из цистерн специалисты обнаружили утечку пропана. 53 вагона были отбуксированы на безопасное расстояние, на месте утечки создали пенную подушку, наложен специальный бандаж. Никто не пострадал.

Движение поездов на данном участке железной дороги были остановлено, все составы пускали в объезд. Пассажиров двух дизель-поездов, которые вчера находились на станции Богушевск, пересадили в автобусы, которые доставили их в Полоцк и Витебск в сопровождении ГАИ и скорой помощи.

Жителей двух ближайших садоводческих товариществ эвакуировали в деревню Сосновка, где организован пункт временного размещения. Некоторые из них отправились на личном транспорте на места постоянного проживания.

На месте аварии продолжаются восстановительные работы. Там находятся 225 специалистов различных организаций и техника.

Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося. Следователи изымают техническую документацию и документацию по проведенному обслуживанию на этом участке железной дороги.