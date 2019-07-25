Ехал на велосипеде в наушниках: в Березовском районе тепловоз сбил мальчика

Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования 11-летнего мальчика на железнодорожном переезде в Березовском районе. Инцидент произошел в среду, 24 июля, сообщается в Telegram-канале СК.

По информации следователей, 11-летний мальчик на велосипеде проигнорировал сигналы световой и звуковой сигнализации и выехал на железнодорожный переезд, где столкнулся с тепловозом. Машинист применил экстренное торможение, но одномоментно остановиться не смог.

Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в больницу. Сейчас сотрудники Березовского РОСК проводят проверку. По предварительным данным, в момент происшествия мальчик был в наушниках.