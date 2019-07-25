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25. 07. 2019

Ехал на велосипеде в наушниках: в Березовском районе тепловоз сбил мальчика

Источник фото: Следственный комитет

Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования 11-летнего мальчика на железнодорожном переезде в Березовском районе. Инцидент произошел в среду, 24 июля, сообщается в Telegram-канале СК.

По информации следователей, 11-летний мальчик на велосипеде проигнорировал сигналы световой и звуковой сигнализации и выехал на железнодорожный переезд, где столкнулся с тепловозом. Машинист применил экстренное торможение, но одномоментно остановиться не смог.
 
Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в больницу. Сейчас сотрудники Березовского РОСК проводят проверку. По предварительным данным, в момент происшествия мальчик был в наушниках.
 

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Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
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Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

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