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25. 07. 2019

Дети-ситоры из Беларуси предложили ООН реализовать сразу 6 новых проектов

На прошедших выходных в Минске в рамках IT-лагеря YOU CAN дети-сироты презентовали свои проекты, направленные на поддержку 6 из 17 целей устойчивого развития ООН.

Участники образовательного проекта предлагали решения для проблем, связанных с гендерным равенством, трудно излечимыми в Беларуси заболеваниями, положением бездомных и улучшением качества образования. Все проекты будут переданы белорусскому подразделению детского фонда ООН.
 
На разработку своих проектов у детей было 9 дней — ровно столько длилась лагерная смена. В первой половине дня дети учились программированию и около смежным наукам, а после обеда собирались на “мозговые штурмы”, чтобы применить полученные знания на практике. 
 
 
— Моя цель — показать и рассказать о современных профессиях, помочь им. Я хочу зажечь и найти детей готовых получить высшее или IT-образование, — рассказывает Оксана Букина, преподаватель детской IT-школы “Адукар”. —  Я очень благодарна образовательному центру, в котором работаю, что они согласились присоединиться к проекту YOU CAN.
 
Средний возраст участников — 15 лет, однако темы, которые предлагают решать дети совсем не детские. Среди предложенных проектов — YouTube шоу, в котором бездомные смогут реабилитироваться и найти себе работу; лендинг, который будет помогать людям бороться с эпилепсией; приложение для покупки и подбора индивидуальной одежды с любым принтом; сайт для абитуриентов, а также платформа для тех, кто нуждается в бесплатной юридической консультации и помощи. 
 
 
Каждый проект представляет собой полноценную концепцию с названием и логотипом, сроками его реализации, стратегией продвижения и даже ориентировочным бюджетом. Организовать рабочий процесс и создавать полезные проекты ребятам помогали преподаватели и психологи из белорусского образовательного центра “Адукар”. Они обучали ребят SEO и SMM, бизнес-планированию, журналистике, программированию и веб-дизайну.  
 
— Я учу детей финансовой грамотности, которая понадобится в личной жизни, работе. На занятиях мы составляем бизнес-план, — рассказывает Владислав Жаров, коммерческий директор образовательного центра “Адукар”. — Я очень рад, что могу поделиться своим опытом, который предостережёт ребят от каких-то ошибок в будущем. Есть большая отдача от аудитории, а это мотивирует выкладываться на полную.
 
Команда организаторов проекта YOU CAN планирует вернуться с третьим сезоном уже на зимних каникулах. В планах на будущее — строительство собственного образовательного кампуса, где обучать детей программированию можно будет ежесезонно.  

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Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

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