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25. 07. 2019

Приорбанк запустил бесплатную виртуальную карточку для онлайн-платежей

Приорбанк запустил виртуальную карточку Visa для онлайн-платежей. Новинка не имеет физического носителя и представляет собой «прокачанную» версию Visa Internet.

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Анекдот все анекдоты

Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

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