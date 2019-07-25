Приорбанк запустил бесплатную виртуальную карточку для онлайн-платежей

Приорбанк запустил виртуальную карточку Visa для онлайн-платежей. Новинка не имеет физического носителя и представляет собой «прокачанную» версию Visa Internet.
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новость
Приорбанк запустил виртуальную карточку Visa для онлайн-платежей. Новинка не имеет физического носителя и представляет собой «прокачанную» версию Visa Internet.
Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.