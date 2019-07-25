МИД: нападение на белорусского дипломата в Турции не связано с политикой

Состояние советника белорусского посольства в Турции Александра Поганшева, на которого вчера напал неуравновешенный гражданин в Анкаре, тяжелое. Об этом сегодня сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Он также назвал причину нападения на белорусского дипломата в Турции и уточнил, что происшествие не связано с политикой.

смотрите также В Турции расстреляли белорусского дипломата: он в тяжелом состоянии

Александр Поганшев продолжает находиться в реанимации после того, как его прооперировали. По словам Владимира Макея, четыре пули не задели жизненно важные органы мужчины, но его состояние тяжелое. Сегодня днем врачи должны начать выводить пациента из реанимационного состояния.

Министр подчеркнул, что в нападении на сотрудника белорусского посольства в Турции нет политической подоплеки: к этому привела личная ссора. Вчера вечером Александр Поганшев возвращался с сыном домой и столкнулся в подъезде с соседом, военнослужащим в отставке. Сообщается, что мужчина имел проблемы с психикой и состоял на соответствующем учете. В ходе стычки он несколько раз выстрелил в дипломата и совершил суицид.

Глава МИД Беларуси отметил, что ссору могло вызвать недовольство стрелка поведением детей, которые играли во дворе. «Возможно, на этой почве произошел всплеск эмоций», - предположил он и добавил, что какие-то выводы еще рано – расследование инцидента продолжается.