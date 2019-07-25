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25. 07. 2019

Курс евро продолжает падать, доллар еще немного подорожал

Курс евро продолжает свое падение, доллар еще немного подорожал. Об итогах торгов на валютном рынке сообщает Телеграф со ссылкой на Белорусскую валютно-фондовую биржу.

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В четверг, 25 июля, курс доллара увеличился на 0,05% до 2,0293 рубля.
 
Стоимость российского рубля осталась без изменений. 100 российских рублей стоят 3,2129 белорусского.
 
Евро упал в цене на 0,03% и составил 2,2579 рубля.

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Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

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