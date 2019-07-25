Курс евро продолжает падать, доллар еще немного подорожал

Курс евро продолжает свое падение, доллар еще немного подорожал. Об итогах торгов на валютном рынке сообщает Телеграф со ссылкой на Белорусскую валютно-фондовую биржу.
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новость
новость
Курс евро продолжает свое падение, доллар еще немного подорожал. Об итогах торгов на валютном рынке сообщает Телеграф со ссылкой на Белорусскую валютно-фондовую биржу.
Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.