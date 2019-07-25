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25. 07. 2019

Нацбанк: к концу года инфляция стабилизируется вблизи 5%

В первой половине 2019 года фактический уровень годовой инфляции опережал целевой параметр, а к концу года инфляция должна стабилизироваться вблизи 5%. Об этом заявили сегодня на расширенном заседании правления Национального банка Беларуси, на котором рассматривались актуальные вопросы денежно-кредитной политики.

То, что уровень годовой инфляции опережал прогноз, было обусловлено временными факторами, влияние которых постепенно исчерпывается. Нацбанк ожидает дальнейшее снижение интенсивности инфляционных процессов: к концу года инфляция стабилизируется вблизи 5%.
 
Как ранее сообщал Телеграф, инфляция в Беларуси с начала года составила 2,9%. Причем в июне Белстат впервые с начала года зарегистрировал дефляцию - снижение потребительских цен.
 
Сложившиеся во втором квартале монетарные условия, отражающие общее влияние процентных ставок и обменного курса на экономику, сохраняли свой нейтральный характер. В первом полугодии для сохранения финансовой стабильности Нацбанк продолжил работу по ограничению системных рисков, поддержанию уровня золотовалютных резервов и улучшению их структуры, девалютизации экономики, обеспечению безопасного функционирования банков, а также эффективной работы платежной системы.
 
«В совокупности достигнутые результаты в области ценовой и финансовой стабильности формируют благоприятные условия и основу для устойчивого развития белорусской экономики», - заявили в Национальном банке.

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Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

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