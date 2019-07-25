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25. 07. 2019

Директора оздоровительного центра под Минском задержали за взятку

Источник фото: "Еврорадио"

Директор одного из оздоровительных центров в Минском районе обвиняется в получении взяток. В отношении него возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, сообщили сегодня в управлении Следственного комитета по Минской области.

Сотрудники ОБЭП задержали руководителя оздоровительного центра на территории базы после того, как он получил взятку в размере 750 рублей. За незаконное денежное вознаграждение он обязался лоббировать интересы одной фирмы. 
 
Правоохранители выяснили, что директор систематически получал взятки от представителей коммерческих организаций за благоприятное решение вопросов о признании их победителями в процедурах закупок и привлечении в качестве подрядчиков для выполнения ремонтных работ.
 
В отношении директора возбудили уголовное дело, его имущество арестовано до решения суда. Следователи продолжают устанавливать все эпизоды противоправной деятельности, а также причины и условия, способствовавшие совершению коррупционных преступлений в государственном учреждении.

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Коррупция
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Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

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