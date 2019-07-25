Африканский студент откусил жителю Новополоцка часть подбородка

В Новополоцке иностранный студент, прибывший в Беларусь из Конго, откусил часть подбородка парню, который заступился за соотечественницу. Новополоцкий ГОВД проводит проверку по факту причинения 28-летнему местному жителю телесных повреждений, сообщили сегодня в управлении внутренних дел Витебского облисполкома.

Двое африканских студентов, уроженцев Конго, проводили вечер в компании 33-летней белоруски. В какой-то момент между одним из иностранцев и женщиной произошла ссора. 28-летний житель Новополоцка, ставший свидетелем конфликта, решил заступиться за даму.

В ходе драки африканец укусил своего оппонента. После этого студенты вызвали такси, чтоб покинуть место происшествия. Когда водитель отказался везти их, женщина начала громить автомобиль.

Милиция проводит проверку по факту причинения телесных повреждений мужчине, а действиям женщины даст оценку Следственный комитет.

В социальных сетях сообщают, что африканец откусил новополочанину кусок подбородка.