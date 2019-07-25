Сильный град в Минской области: разбиты окна и уничтожен урожай

Сильнейший град засыпал огороды, поломал теплицы и уничтожил урожай в Минской области. В некоторых районах сегодня также наблюдался порывистый ветер, который срывал крыши с домов.
Больше всего досталось Мядельском району, где под снежным покровом оказались огороды и сады. Град повредил окна в некоторых домах, повредил теплицы и уничтожил урожай на земельных участках жителей агрогородка Будслав. В этом же регионе сильный ветер сносил крыши домов и валил заборы.
Очевидцы делятся фотографиями последствий непогоды.
Фото: rh.by, instagram.com/cpbelarus, tut.by
Сегодня в Беларуси действует оранжевый уровень опасности. До 19:00 в большинстве районов ожидаются грозы, которые сопровождаются ливнями и шквалистым усилением ветра.