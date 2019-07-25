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25. 07. 2019

Сильный град в Минской области: разбиты окна и уничтожен урожай

Последствия града. Фото: Рэгіянальная газета

Сильнейший град засыпал огороды, поломал теплицы и уничтожил урожай в Минской области. В некоторых районах сегодня также наблюдался порывистый ветер, который срывал крыши с домов.

Больше всего досталось Мядельском району, где под снежным покровом оказались огороды и сады. Град повредил окна в некоторых домах, повредил теплицы и уничтожил урожай на земельных участках жителей агрогородка Будслав. В этом же регионе сильный ветер сносил крыши домов и валил заборы.
 
Очевидцы делятся фотографиями последствий непогоды.
 

Фото: rh.by, instagram.com/cpbelarus, tut.by

Сегодня в Беларуси действует оранжевый уровень опасности. До 19:00 в большинстве районов ожидаются грозы, которые сопровождаются ливнями и шквалистым усилением ветра.

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Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

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