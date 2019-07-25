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25. 07. 2019

МАРТ не будет запрещать продажу секонд-хенда в интернете

Предложение «Беллегпрома» запретить продажу товаров секонд-хенд через интернет не нашло поддержки в министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

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Во время пресс-конференции заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович сообщил, что предложение о запрете продажи товаров, бывших в употреблении, в интернете было отвергнуто еще на стадии общественного обсуждения. Он сообщил, что в ходе него в МАРТ посыпалось много жалоб от потребителей.
 
Чиновник выразил мнение, что каждый сам решает, что покупать. «Пока мы не обеспечим высокий достаток у населения, будет неэтичным запрещать реализацию дешевых товаров в стране»,- цитирует его БелТА
 
Таким образом, МАРТ не поддержал предложение о запрете продажи товаров посредством интернет-торговли.

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Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

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