МАРТ не будет запрещать продажу секонд-хенда в интернете

Предложение «Беллегпрома» запретить продажу товаров секонд-хенд через интернет не нашло поддержки в министерстве антимонопольного регулирования и торговли.
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новость
новость
Предложение «Беллегпрома» запретить продажу товаров секонд-хенд через интернет не нашло поддержки в министерстве антимонопольного регулирования и торговли.
Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.