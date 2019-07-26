Лукашенко заявил, что «ни за какие деньги» не разорвет отношения с Россией

Беларусь ни за какие деньги не будет рвать отношения с братской Россией, но при этом останется независимой. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко в ходе встречи с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

Комментируя западный вектор внешнеполитических отношений республики, президент подчеркнул, что Беларусь хочет добрых отношений с Евросоюзом и США, но никогда и ни за какие деньги не станет рвать отношения с братской Россией.

Он пояснил почему: «Это наша Россия, это наши люди, которые нас уважают, и где рейтинг президента Беларуси в многонациональной России - за 60%. Почему мы должны косо смотреть на эту страну, которая в трудную минуту всегда нам подставляла плечо».

Однако, по словам главы государства, это не значит, что белорусы могут своими принципиальными интересами в отношении других стран и регионов: «этого никогда не будет».

«Мир взаимозависим: вы от кого-то зависите, мы от кого-то зависим, от нас кто-то зависит, так могу сказать о Латвии, Литве, Эстонии», - отметил Александр Лукашенко и заверил Эдгарса Ринкевичса, что Латвия может быть уверена, что имеет отношения с суверенным независимым государством.

Белорусский лидер также заявил, что наша страна собирается более серьезно развивать отношения с Латвией, прежде всего торгово-экономические, поскольку нынешний показатель почти в 600 млн долларов - недостаточный с учетом возможностей. Он поблагодарил за приглашение посетить Латвию и пообещал сделать это в ближайшее время.