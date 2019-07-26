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26. 07. 2019

Жлобинские милиционеры нашли мальчика, потерявшегося в лесу

Источник фото: Telegraf.by

В Жлобинском районе милиционеры искали в лесу шестилетнего мальчика, которого отчим оставил в машине и отправился собирать грибы. Ребенок покинул автомобиль и прошел два километра, прежде чем его нашли, сообщает областная милиция.

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В 10:20 мужчина позвонил в Жлобинский РОВД и сообщил о пропаже ребенка. Его 6-летний пасынок не захотел собирать грибы, и он был вынужден оставить ребенка на какое-то время в машине. Спустя пять минут, по его словам, вернулся, но в автомобиле никого не было. Мобильный телефон, который он оставил мальчику, лежал на заднем сиденье машины.
 
Милиционеры и лесники начали прочесывать лес и опрашивать грибников, однако никто из них не видел пропавшего мальчика. Спустя некоторое время поступила информация, что проезжавший мимо водитель забрал мальчишку с собой, чтобы помочь найти родителей.
 
Вскоре оперативники остановили на проселочной дороге автомобиль, водитель которого вез того самого ребенка. Он прошел по лесу около двух километров, пока не встретил небезразличного человека.

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