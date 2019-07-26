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26. 07. 2019

Убийца бизнесмена из Березино получил пожизненный срок

В пятницу, 26 июля, Минский областной суд огласил вердикт по уголовному делу об убийстве бизнесмена Сергея Метельского в Березино. Главного фигуранта приговорили к пожизненному заключению, а его подельник получил 6 лет лишения свободы.

Суд признал Алексея Синькевича виновным по четырем статьям (в убийстве, вымогательстве, умышленном уничтожении имущества общеопасным способом, незаконных действиях с оружием). Мужчине назначили пожизненное заключение в колонии особого режима и возмещение материального вреда в пользу жены убитого бизнесмена в размере 30 тыс. рублей. Синькевич не признал свою вину и продолжал утверждать, что не знает Метельского и никогда не был в Березино.
 
Второй обвиняемый, Ростислав Светчиков, получил 6 лет лишения свободы за вымогательство. Однако с учетом предыдущего приговора мужчина будет отбывать 24 года. Мужчина признал вину полностью.
 
По данным следствия, летом 2016 года к Алексею Синькевичу через своего водителя Ростислава Светчикова обратился менеджер Минского гормолзавода № 2 Андрей Косяк, который предложил заплатить крупную сумму денег за то, что тот заставит Сергея Метельского вернуть долг в размере 440 тыс. долларов. Синькевич согласился и взял предоплату – 20 тыс. долларов. На встречу в Березино он приехал со Светчиковым. Когда бизнесмен платить отказался, бывший спецназовец убил его из обреза и поджег автомобиль.
 
Синькевича и Светчикова задержали в январе 2017 года в ходе расследования дела об убийстве Андрея Косяка – на него напали через 1,5 месяца после событий в Березино. Их приговорили к 24 и 23 годам лишения свободы соответственно.

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