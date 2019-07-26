В Беларуси хотят запретить бесплатные пакеты в магазинах

В Беларуси предлагают запретить бесплатные полиэтиленовые пакеты в магазинах и ускорить переход на бумажную упаковку. С инициативой запретить бесплатные полиэтиленовые пакеты в магазинах и одноразовую посуду в общепите выступило ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов».

Директор предприятия Наталья Гринцевич сообщила, что они предлагают обязать магазины рекомендовать покупателям многоразовые сумки вместо полиэтиленовых пакетов, продаваемых на кассе, а также запретить раздавать пакеты бесплатно. «Сейчас эти пакеты теоретически бесплатные, они включены в торговую надбавку. Когда человек увидит цену на пакет, он задумается, стоит ли его приобретать», - цитирует ее БелТА

Отдельные группы товаров хотят упаковывать в бесплатную оберточную бумагу, как это было раньше. «Сейчас у нас появляются экологически продвинутые магазины, которые ее используют, и людям это нравится», - отметила Наталья Гринцевич.

В свою очередь премьер-министр Сергей Румас заверил, что правительство готово оказать финансовую поддержку для ускоренного перехода на бумажную упаковку. Этот процесс можно ускорить, по его словам, дешевыми кредитными средствами для производителей экологичной упаковки.

В «Беллесбумпроме» заявили о готовности увеличить объемы производства бумажных пакетов, но для этого необходимо, чтобы они были востребованными у потребителей. Пока полиэтиленовые пакеты дешевле - бумажные не могут их быстро вытеснить с рынка.

Напомним, в Евросоюзе уже ввели запрет на одноразовую пластиковую посуду, ватные палочки и коктейльные соломинки. Он начнет действовать в 2021 году.