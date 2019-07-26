Поезд из Минска прибыл в Гомель с двухчасовым опозданием

Пресс-центр Белорусской железной дороги сообщает об изменении движения поездов Минск - Гомель, которые вносятся в сегодняшнее расписание по техническим причинам. «Штадлер», который следовал по этому маршруту, сломался в районе станции Талька и прибыл в Гомель с двухчасовым опозданием.

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Сегодня поезд №710 Минск – Гомель отправлением из столицы в 11:11 стал в районе станции Талька. Опоздание с прибытием на конечную станцию составило более двух часов.

Обратный поезд №709 Гомель – Минск отправлением из Гомеля в 15.10 следует составом, сформированным из вагонов локомотивной тяги. Поезд №708 Минск - Гомель отправлением из Минска в 19:00 будет следовать без вагонов №№8—14 (одним составом).

Пассажиры, которые приобрели билеты в эти вагоны, смогут добраться до Гомеля в поезде№730, который был назначен дополнительно. Он отправиться из Минска в 19:10 и прибудет в Гомель в 22:48, сообщает БЖД.

Белорусская железная дорога приносит свои извинения пассажирам за причиненные неудобства.

Это уже не первые проблемы с поездом «Штадлер» у БЖД. В середине июня поезд Гомель - Минск сломался в пути и простоял на перегоне Салтановка-Хальч, заполненный пассажирами, около четырех часов.