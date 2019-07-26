Нетрезвая девушка переехала палатку с сожителем в Ганцевичском районе

На берегу водоема в Ганцевичском районе нетрезвая девушка за рулем автомобиля Opel наехала на туристическую палатку, в которой спал ее сожитель. 30-летний мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался, сообщает Следственный комитет.

Трагическое происшествие, по данным следствия, случилось в десятом часу вечера 25 июля возле водохранилища Локтыши в Ганцевичском районе. 21-летняя девушка без водительского удостоверения села в автомобиль Opel, повернула ключ в замке зажигания. Это привело к тому, что машина, оставленная на передаче, покатилась и наехала на палатку, в которой спал ее сожитель. Мужчина умер на месте.

Девушку задержали и провели освидетельствование – в выдыхаемом ей воздухе было 0,6 промилле алкоголя. На нее заведено уголовное дело по части 4 статьи 317 УК (нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).