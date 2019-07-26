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26. 07. 2019

Белорусы стали получать меньше денег из-за границы

Источник фото: Telegraf.by

Белорусы стали меньше получать денежных переводов из-за границы, о чем свидетельствуют аналитические данные Национального банка. Во втором квартале 2019 года наши граждане получили на 8,4% меньше денег из-за рубежа по сравнению с таким же прошлогодним периодом.

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По данным Нацбанка, в апреле-июне через международные системы денежных переводов в Беларусь было переведено 75,897 млн долларов. Для сравнения: во втором квартале 2018 года было 82,871 млн долларов. Таким образом, общая сумма переводов из-за границы уменьшилась на 8,4%.
 
При этом белорусы отправили за рубеж денежных переводов на 44,032 млн долларов – на 2,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда было отправлено чуть больше 45 млн долларов.
 
В Нацбанке также отмечают, что средняя сумма одного перевода в Беларусь во II квартале составила почти 256 долларов, из Беларуси – 366,5 долларов.

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