Санслужбы разрешили купаться в Нарочи и в Дукорском водоеме

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы сняли ограничение на купание детей в озере Нарочь возле санатория «Спутник» в Мядельском районе, а также разрешили проводить водные процедуры в водоеме агрогородка Дукора Пуховичского района. Об этом сообщается на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

С 20 по 26 июля специалисты обследовали 358 зон рекреации, на 36 (10,1%) из них установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Они также провели лабораторные исследования 691 пробы воды, 56 из них не соответствовали установленным гигиеническим нормативам.

По состоянию на 26 июля учреждения государственного санитарного надзора ограничили купание детей на 11 зонах рекреации:

Брестская область:

пляж «Восток» р. Мухавец, г. Брест;

пляж «Центральный» правый берег р. Мухавец, г. Брест;

пляж «Центральный» левый берег р. Мухавец, г. Брест;

зона отдыха «Красный двор» г. Брест;

Гомельская область:

пляж «Волотовской» Центрального района, г. Гомель;

пляж «Новобелицкий» Новобелицкого района, г. Гомель;

пляж «Западный» Советского района, г. Гомель;

пляж на р. Березина аг. Чирковичи, Светлогорский район;

городской пляж № 1, г. Петриков;

городской пляж № 2, г. Петриков;

Могилевская область:

озеро Селище г. Кировск;

Купание детей и взрослых ограничено на 28 зонах рекреации:

Брестская область:

пляж в районе д. Большие Косичи, ООО «ПроВи», Брестский район;

озеро Круглое, 200 м севернее д. Викоровичи, Столинский район;

р. Льва, д. Кошара, Столинский район;

Гомельская область:

пляж «Каскад – 1» Центрального района, г. Гомель;

пляж «Каскад – 2» Центрального района, г. Гомель;

пляж «Прудковский» Центрального района, г. Гомель;

пляж «Роповский» Советского района, г. Гомель;

пляж на р. Днепр «Приднепровский», г. Жлобин;

пляж н.п. Александровка, Жлобинский район;

пляж «Вирский» Жлобинский район;

городской пляж г. Калинковичи;

городской пляж на р. Березина, г. Светлогорск;

пляж на р. Березина г.п. Паричи, Светлогорский район;

пляж на берегу Светлогорского водохранилища, Светлогорский район;

Гродненская область:

пляж-пруд г. Щучин Щучинского РУП ЖКХ;

Могилевская область:

пляж на р. Днепр, г. Могилев;

пляж на Гребеневском водохранилище, г. Могилев;

Печерское водохранилище, г. Могилев;

зона рекреации пруд д. Вильчицы, Могилевский район;

городской пляж № 2 6-го микрорайона, г. Бобруйск;

зона рекреации санатория «Шинник» ОАО «Белшина», г. Бобруйск;

пляж на р. Березина ДУП «Санаторий им. В.И.Ленина», г. Бобруйск;

городской пляж на р. Днепр, г. Шклов;

место отдыха у водоема Слободской, г.п. Белыничи;

место отдыха «Пески», р. Друть, г.п. Белыничи;

место отдыха «Нежково», р. Вабич, д. Б.Нежков, Белыничский район;

место отдыха «Пруд Дачный», д. Неропля, Белыничский район;

зона отдыха «Боровец», Костюковичский район;

Запрещено купаться в 6 зонах рекреации. Это пляж на реке Копанец в заливе «Ольховка» и пляж на реке Горынь в Столинском районе (Брестская обл.), в прудах по проспекту Независимости и улице Багратиона в Слониме, а также в озере Кань-Белое в агрогородке Озеры (Гродненская обл.). Нельзя купаться и озере Материнском в Пуховичском районе (Минская обл.).