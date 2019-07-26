Санслужбы разрешили купаться в Нарочи и в Дукорском водоеме

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы сняли ограничение на купание детей в озере Нарочь возле санатория «Спутник» в Мядельском районе, а также разрешили проводить водные процедуры в водоеме агрогородка Дукора Пуховичского района. Об этом сообщается на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
- пляж «Восток» р. Мухавец, г. Брест;
- пляж «Центральный» правый берег р. Мухавец, г. Брест;
- пляж «Центральный» левый берег р. Мухавец, г. Брест;
- зона отдыха «Красный двор» г. Брест;
- пляж «Волотовской» Центрального района, г. Гомель;
- пляж «Новобелицкий» Новобелицкого района, г. Гомель;
- пляж «Западный» Советского района, г. Гомель;
- пляж на р. Березина аг. Чирковичи, Светлогорский район;
- городской пляж № 1, г. Петриков;
- городской пляж № 2, г. Петриков;
- озеро Селище г. Кировск;
- пляж в районе д. Большие Косичи, ООО «ПроВи», Брестский район;
- озеро Круглое, 200 м севернее д. Викоровичи, Столинский район;
- р. Льва, д. Кошара, Столинский район;
- пляж «Каскад – 1» Центрального района, г. Гомель;
- пляж «Каскад – 2» Центрального района, г. Гомель;
- пляж «Прудковский» Центрального района, г. Гомель;
- пляж «Роповский» Советского района, г. Гомель;
- пляж на р. Днепр «Приднепровский», г. Жлобин;
- пляж н.п. Александровка, Жлобинский район;
- пляж «Вирский» Жлобинский район;
- городской пляж г. Калинковичи;
- городской пляж на р. Березина, г. Светлогорск;
- пляж на р. Березина г.п. Паричи, Светлогорский район;
- пляж на берегу Светлогорского водохранилища, Светлогорский район;
- пляж-пруд г. Щучин Щучинского РУП ЖКХ;
- пляж на р. Днепр, г. Могилев;
- пляж на Гребеневском водохранилище, г. Могилев;
- Печерское водохранилище, г. Могилев;
- зона рекреации пруд д. Вильчицы, Могилевский район;
- городской пляж № 2 6-го микрорайона, г. Бобруйск;
- зона рекреации санатория «Шинник» ОАО «Белшина», г. Бобруйск;
- пляж на р. Березина ДУП «Санаторий им. В.И.Ленина», г. Бобруйск;
- городской пляж на р. Днепр, г. Шклов;
- место отдыха у водоема Слободской, г.п. Белыничи;
- место отдыха «Пески», р. Друть, г.п. Белыничи;
- место отдыха «Нежково», р. Вабич, д. Б.Нежков, Белыничский район;
- место отдыха «Пруд Дачный», д. Неропля, Белыничский район;
- зона отдыха «Боровец», Костюковичский район;
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby