Белорусские легкоатлеты выиграли 5 медалей на Европейском юношеском олимпийском фестивале

Шестой заключительный день Европейского юношеского олимпийского фестиваля Баку – 2019 принёс сборной Беларуси ещё две медали. В общей сложности белорусские легкоатлеты завоевали 5 наград, сообщает пресс-секретарь Белорусской федерации легкой атлетики Анна Каминская.

Серебряным призёром в беге на 2000 м с препятствиями с личным рекордом 5:57.05 стал Дмитрий Савин. Это четвёртая награда легкоатлетов в копилке нашей страны. Первым финишную черту пересек испанский спортсмен Пол Ориах. Его результат – 5:49.56. Бронзовую медаль завоевал итальянец Джованни Силли – 5:58.06.

Победителем Европейского юношеского олимпийского фестиваля в метании диска стал Роман Хартанович. Выполнив первую попытку и отправив снаряд на 63.09, спортсмен отказался от дальнейших попыток из-за беспокоящего плеча. Тем не менее, эта попытка обеспечила Роману золотую медаль.

На вторую ступень пьедестала с результатом 59.66 поднимается норвежец Стеффен Мельхайм. Бронза у представителя Германии Маттео Маулана – 59.33.

На Европейском юношеском олимпийском фестивале белорусские легкоатлеты завоевали еще три награды. Дмитрий Марфушкин стал бронзовым призёром в прыжке с шестом, повторив свой личный рекорд – 4.80. Елизавета Гришкевич стала серебряным призёром в спортивной ходьбе на 5000м – 23:33.23. Чемпионом в прыжке в высоту стал Егор Гуптор – 2.18.

С пятью медалями всех достоинств (2 золота, 2 серебра и 1 бронза) Беларусь занимает 8 место в общекомандном легкоатлетическом зачёте.