Белорусская актриса погибла в свадебном путешествии на Аляске

Белорусская актриса и режиссер Вероника Никонова, сыгравшая одну из главных ролей в фильме «Брестская крепость», погибла в свадебном путешествии на Аляске. 24-летняя девушка с мужем совершила поход к знаменитому автобусу, в котором жил американский путешественник Кристофер Маккэндлесс, который стал для нее последним.

Вероника Никонова вместе с мужем Петром Маркеловым, активистом движения Legalize Belarus, во время свадебного путешествия отправились к автобусу на Аляске, в котором в 90-е годы жил и погиб Александр Супербродяга (настоящее имя - Кристофер Маккэндлесс). Об этой истории был еще снят фильм «В диких условиях» Супруги переночевали там и на следующий день отправились обратно. Переходя реку, девушка случайно оступилась и упала. Сильное течение утянуло ее под воду. По словам Петра, которого цитируют СМИ, девушка провела под водой около 5 минут, прежде чем он сумел вытащить ее на сушу. После этого мужчина пытался привести в чувства свою любимую, но тщетно. Девушка скончалась. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby