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27. 07. 2019

Блогера из Беларуси нашли мертвым в канализации в Санкт-Петербурге

Фото с личной страницы Павла

Минувшей ночью в Санкт-Петербурге погиб популярный видеоблогер из Орши, автор YouTube-канала Road to film с 580 тыс. подписчиков. Его тело обнаружили в канализационном коллекторе на набережной Карповки, где он снимал очередной ролик.

СМИ пишут, что блогер отправился снимать новый ролик для своего канала в канализационном коллекторе на набережной Карповки. Его сопровождал диггер – исследователь подземных тоннелей. Глубина коллектора составляла около 5 метров.
 
Когда мужчины перестали выходить на связь, друг блогера вызвал спасателей. Предварительно сообщается, что тела мужчин нашли на дне ливневой канализации – они задохнулись. 
 
По факту случившегося следователи проводят доследственную проверку.

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