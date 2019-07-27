Блогера из Беларуси нашли мертвым в канализации в Санкт-Петербурге

Минувшей ночью в Санкт-Петербурге погиб популярный видеоблогер из Орши, автор YouTube-канала Road to film с 580 тыс. подписчиков. Его тело обнаружили в канализационном коллекторе на набережной Карповки, где он снимал очередной ролик.

СМИ пишут, что блогер отправился снимать новый ролик для своего канала в канализационном коллекторе на набережной Карповки. Его сопровождал диггер – исследователь подземных тоннелей. Глубина коллектора составляла около 5 метров.

Когда мужчины перестали выходить на связь, друг блогера вызвал спасателей. Предварительно сообщается, что тела мужчин нашли на дне ливневой канализации – они задохнулись.

По факту случившегося следователи проводят доследственную проверку.