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27. 07. 2019

В Горках фура сбила на переходе женщину с годовалым внуком в коляске

Трагическое происшествие случилось сегодня утром в Горках (Могилевская обл.): водитель фуры наехал на женщину, которая везла годовалого внука в коляске по пешеходному переходу. Бабушка погибла, малыша увезли с места ДТП в больницу.

В МВД сообщают, что 66-летняя женщина с детской коляской, в которой находился годовалый мальчик, переходила проезжую часть по пешеходному переходу по улице Бруцеро-Ерофеевской. Внезапно на них наехал автопоезд, который в тот момент поворачивал направо на разрешающий сигнал светофора. За рулем фуры находился 42-летний местный житель.
 
После наезда женщина скончалась. Внука погибшей доставили в больницу. Правоохранители уточнили, что в данный момент жизни и здоровью малыша ничего не угрожает.

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