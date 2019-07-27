Антитабачный декрет вступил в силу: где теперь нельзя курить

Сегодня в Беларуси вступил в законную силу антитабачный декрет, подписанный Александром Лукашенко, который вводит новые запреты и ограничения для курильщиков. Отныне мест, где разрешено курить, становится меньше, а электронные сигареты приравниваются к обычным.

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Декрет №2 ужесточает антитабачное законодательство в Беларуси. К электронным сигаретам теперь применяют аналогичные меры госрегулирования, что и к табачным изделиям. Реклама и продажа в интернете электронных систем курения, жидкостей к ним попадает под запрет. Также запрещено продавать эти устройства лицам, не достигшим 18 лет.

Со вступлением в силу антитабачного декрета курить запрещено на пляжах, детских площадках и на территории лагерей, в автомобиле, если в нем находятся дети до 14 лет, в лифтах, рабочих кабинетах, остановках общественного транспорта, в подземных переходах и на станциях метро, в поездах международного следования. Курение в неположенном месте чревато штрафом в размере до четырех базовых величин (102 руб.).

Курить в ресторанах, кафе и на террасах можно будет, если в залах для курящих есть мощная вентиляция. Это делается для того, чтобы другие посетители не становились пассивными курильщиками не по своей воле. На рынке, в торговом центре насытить свой организм табачным дымом можно будет только в специально отведенном месте. Это же касается и международных поездов. Объекты, где курение запрещено, должны обозначаться специальным знаком.

Ранее некоторые граждане предлагали запретить курение на балконах в квартирах, но их в списке «бездымных» мест все-таки нет.