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01. 08. 2019

Начало августа будет прохладным

1 августа в Беларуси будет облачно с прояснениями. В отдельных районах, преимущественно по северу страны, небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +15 +21 °С, по юго-западу до +23 °С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха утром +13.. +15 °С, днем +16.. +18 °С, вечером +14.. +16 °С.

По данным Белгидромета, 2 августа наша республика будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с юга Балтийского моря. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории республики кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9.. +14°С, максимальная днем +16.. +23°С.

3 августа погодные условия в нашей стране будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Местами по стране кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+12°С, по югу местами до +14°С, максимальная днем +16..+23°С.

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- Чем ты занимался сегодня, любимый?
- Ездил справку для универа делать, потом к родителям заехал, отдал папе тот диск, про который тебе говорил, потом на работу.
- А я думала, ты по мне скучал.
- Прости, я все время забываю правильный ответ.

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