В Витебске на перекрестке упал грузовик с прицепом

В Витебске 31 июля около 17:00, поворачивая на перекрестке улиц Гагарина и Людникова, перевернулся тягач Mercedes с прицепом. Фура везла поддоны из поселка Витьба в Минск, за рулем автомобиля находился мужчина 1989 года рождения.

Водитель должен был войти в крутой поворот налево, но не справился с управлением, из-за чего тягач упал на бок. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

В результате аварии никто не пострадал. Спасатели залили машину пеной, чтобы она не загорелась.