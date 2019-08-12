"Беларусбанк" увеличил размер вознаграждений по операциям с карточками

"Беларусбанк" с 1 августа повышает размер вознаграждений по операциям с использованием карточек физических лиц. Как сообщили в банке, за снятие денег в банкоматах других банков придется заплатить 2,5% от суммы без учета вознаграждения других банков.

Безналичный платеж по реквизитам, указанным держателем карточки в каналах дистанционного обслуживания банка, будет стоить 75 копеек. Просмотр баланса по карточке в устройствах других банков-резидентов обойдется в 1 рубль, в устройствах банков-нерезидентов - 1,5 рубля. Изменяются и вознаграждения за обслуживание карточек, перевыпуск при утери, изготовление дубликатов, блокировку международных карточек, за пользование смс-оповещением по в иностранной валюте. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby