Чемпион мира и известные актеры вживую озвучат знаменитый фильм Mortal Kombat по-белорусски

В кинотеатре «Москва» 8 августа состоится премьера фильма Mortal Kombat («Смертельная битва») на белорусском языке. Ее особенностью станет «живая озвучка» кинохита 90-х годов с участием известных белорусов. Такой формат впервые будет реализован проектом «Беларускія ўікэнды». Озвучка и прокат картины осуществлен компанией «Кінаконг» и генеральным партнером проекта – velcom | A1. Дополнительный показ пройдет 10 августа.

Необычный киносеанс начнется 8 августа в 19:00. Свои реплики «вживую» со сцены кинозала будут произносить актеры Павел Харланчук, Сергей Жбанков, Олег Гарбуз, Кристина Дробыш. Одного из главных героев фильма – Лю Кана – озвучит известный спортсмен и первый двукратный чемпион мира по версии Kunlun Fight Виталий Гурков.В озвучивании также примет участие обладательница многочисленных наград мировых и европейских чемпионатов по художественной гимнастике Мелитина Станюта.

Показ в «Москве» 10 августа пройдет уже с дубляжом в записи. Начнется он в 17:00.

Видеоигра Mortal Kombat вышла в 1992 году и сразу же стала настолько популярной, что получила продолжение в самых разных видах, среди которых – фантастический боевик Пола У. С. Андерсона, выпущенный в 1995 году. Фанаты игры ломились в кинотеатры и пункты кинопроката, чтобы посмотреть на большом экране, как бывший шаолиньский монах Лю Кан (Робин Шоу), голливудская звезда Джонни Кейдж (Линден Эшби) и агент спецназа Соня Блейд (Бриджит Уилсон) рискуют своими жизнями, чтобы выиграть Смертельную Битву за Землю. Им противостоит злодей Шан Цзун в исполнении Кэри-ХироюкиТагавы, а помогает бог грома Рейден, которого играет Кристофер Ламберт.

Один из создателей видеоигры – Эд Бун – принял участие в написании сценария фильма, а также озвучил в нем роль Скорпиона. Несмотря на то, что фильму уже больше 20 лет, интерес к нему не угасает, а Mortal Kombat до сих пор остается одной из самых успешных и влиятельных франшиз в истории видеоигр. На 2021 год намечен выход новой киноверсии.

В рамках проекта «Беларускія ўікэнды», реализуемого компанией «Кінаконг» при поддержке velcom | A1, известные представители театра и кино Беларуси участвуют в переводе и озвучке на белорусский язык разноплановых зарубежных фильмов, которые затем демонстрируются в широком прокате. Среди них – «Хроники Нарнии: лев, колдунья и платяной шкаф», «Маленький принц», «Форрест Гамп», «Шторм», «Книга Илая», «Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Рыбка Поньо на утесе», «Ветер крепчает», «Мой друг жираф», получившая четыре статуэтки «Оскар» легендарная лента «Огненные колесницы», первая мультипликация Уэса Андерсона «Бесподобный мистер Фокс», а также классика новогоднего кино – фильмы «Крепкий орешек», «Эта замечательная жизнь» и «Один дома».

Подробная информация о показах и о проекте «Беларускія ўікэнды» – на сайтах kinakong.by и velcom.by.