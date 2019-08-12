Россиянин пытался вывезти из Беларуси крупные камни необработанного янтаря

На белорусско-литовской границе пресекли попытку незаконного вывоза необработанного янтаря. Незаконно вывезти их пытался гражданин России через пункт пропуска «Котловка» Гродненской региональной таможни. Об этом Телеграфу сообщила официальный представитель Гродненской региональной таможни Юлия Романюк.

Россиянин ехал по «зеленому» коридору за рулем автомобиля Skoda, тем самым заявив, что не перемещает товары, подлежащие декларированию. Но в ходе таможенного контроля у него нашли пять камней янтаря вес от 300 до 500 граммов кажлый. Крупные камни мужчина спрятал в карманах пиджака и джинсов, утверждая, что они являются сувенирами.

Обнаруженные камни оказались необработанным янтарем, вывоз которого из ЕАЭС гражданами в качестве товара для личного пользования запрещен.

По факту недекларирования товара начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП. Янтарь общим весом почти 2 килограмма изъят.