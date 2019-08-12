Лента RSS
Подписаться на ленту
01 августа 2019, четверг, 10:35
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,27
01. 08. 2019

Россиянин пытался вывезти из Беларуси крупные камни необработанного янтаря

Источник фото: ГТК

На белорусско-литовской границе пресекли попытку незаконного вывоза необработанного янтаря. Незаконно вывезти их пытался гражданин России через пункт пропуска «Котловка» Гродненской региональной таможни. Об этом Телеграфу сообщила официальный представитель Гродненской региональной таможни Юлия Романюк.

Россиянин ехал по «зеленому» коридору за рулем автомобиля Skoda, тем самым заявив, что не перемещает товары, подлежащие декларированию. Но в ходе таможенного контроля у него нашли пять камней янтаря вес от 300 до 500 граммов кажлый. Крупные камни мужчина спрятал в карманах пиджака и джинсов, утверждая, что они являются сувенирами.

Обнаруженные камни оказались необработанным янтарем, вывоз которого из ЕАЭС гражданами в качестве товара для личного пользования запрещен.

По факту недекларирования товара начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП. Янтарь общим весом почти 2 килограмма изъят.

Это Интересно
Происшествия
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Алло, бабуля, твоя дочь орёт на меня! Приедь, разберись!
 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.