Что изменилось в Беларуси с 1 августа?

Очередные изменения ожидают белорусов с 1 августа. Так, на 6,89 рубля с 1 повышен бюджет прожиточного минимума. Теперь он в среднем на душу населения составит 230,91 рубля. Для трудоспособного населения БПМ утвержден в размере 257,05 рубля, для пенсионеров — 176,75 рубля, студентов — 223,93 рубля, детей до 3 лет — 147,18 рубля, от 3 до 6 лет — 203,38 рубля, от 6 до 18 лет — 250,19 рубля.

смотрите также "Беларусбанк" увеличил размер вознаграждений по операциям с карточками

Пропорционально росту БПМ с 1 августа поменялись размеры минимальных трудовых пенсий, надбавок и доплат к пенсиям, пособий семьям с детьми, по уходу за инвалидами и лицами в возрасте от 80 лет.

Введены и новые минимальные потребительские бюджет. МПБ на одного члена семьи из 4 человек на один месяц составит 369,55 рубля, что на 6,09 рубля больше, чем старый норматив.

Выросли пенсии и детские пособия

В связи с ростом БПМ выросли пенсии и пособия на детей. Так, минимальные трудовые и социальные пенсии, а также доплаты к ним повышены в среднем на 6,6%. В среднем пенсии выросли с 405,05 рубля в июле до 431,8 рубля — в августе.

Доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, которые достигли 75 и 80 лет, составили 43,30 рубля и 57,73 рубля соответственно, а надбавки к пенсиям инвалидам первой группы и пенсионерам, которым исполнилось 80 лет — 57,73 и 28,87.

Единовременное пособие при рождении первого ребенка сейчас составляет 2309,1 рубля, при рождении второго и последующих детей — 3232,74 рубля.

Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством: на ребенка-инвалида — 161,64 рубля, на других детей в семье —115,46 рубля.

Ежемесячная выплата до трех лет на первого ребенка составит 376,11 рубля, на второго и последующих —429,84 рубля, на ребенка-инвалида — 483,57 рубля.

Подорожали сигареты и услуги «Беларусбанка»

Что касается подорожаній, то Camel, Pall Mall, Kent и Marlboro подорожали на 5 копеек, минская «Корона Стиль» — на 1.

Camel Compact Аctivate Purple, Dunhill и Parliament подорожали на 10 копеек.

В продаже появятся новые марки сигарет, Davidoff Reach Silver и Davidoff Reach Blue, по цене 2,7 рубля.

А «Беларусбанк» увеличил свое вознаграждение по операциям с карточками граждан. За снятие наличных денег в банкоматах других банков (без учета их вознаграждения) будет взиматься 2,5% от суммы.

А за просмотр баланса по карточке в устройствах других банков-резидентов комиссия «Беларусбанка» за одну операцию составит 1 рубль, нерезидентов — 1,5 рубля.

Кроме того, за зачисление гражданами на свои счета безналичных денег в иностранной валюте с них возьмут 1,5% от суммы валюты сделки.