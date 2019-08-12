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01. 08. 2019

В Волковыске сотрудники МЧС спасли хозяйку горящей квартиры

Источник фото: МЧС

Вечером 31 июля произошел пожар квартире, располагающейся на первом этаже пятиэтажного дома на улице Октябрьской в Волковыске. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Спасатели обнаружили задымление в подъезде. Очаг возгорания находился на кухне горящей квартиры. Ее хозяйку нашли на полу в бессознательном состоянии. Спасатели передали пострадавшую врачам. Ее госпитализировали с признаками отравления продуктами горения.

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

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