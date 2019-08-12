«Я очень хочу себе розовый портфель… Я в него буду класть не только книги, но и своего друга Мишку»

Если спросить у любого школьника, какая у него любимая пора года, то ответ будет у всех одинаков – это лето. Ведь летом можно долго спать и, самое главное, совсем не нужно ходить в школу. И если для детей последние дни летних каникул – самые беззаботные, то для их родителей наступает горячая пора. К началу нового учебного года большинство семей начинают готовиться заблаговременно, ведь одежда, обувь, канцелярские принадлежности – это далеко не все, что нужно для школы. А как быть, если ребенок находится в детском доме?

Только в Гродно и Гродненской области в детских домах, социальных приютах и школах-интернатах находится более 200 детей-сирот. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, посещают обычные общеобразовательные школы, где рядом с ними учатся детки, у которых есть родители, а значит и есть кому позаботится и подготовить ребенка к школе. И 1 сентября для детей – это настоящее испытание. Ведь им тоже хочется, чтобы у них были все необходимые вещи, купленные для них с душой.

– Я очень хочу себе розовый портфель, красивый, яркий, – признается девочка Юля. Я в него буду класть не только книги, но и своего друга Мишку.

– Меня зовут Сергей. Мне 11. Я хочу большие акварельные краски, где много цветов, и кисточки разного размера, и большой альбом. Я очень люблю рисовать.

– Скоро я пойду в школу, – рассказывает Саша. Начнутся соревнования. Мне нравится бегать. Я очень хочу себе кроссовки.

Красивый пенал, яркий рюкзак или краски – казалось бы обычные мечты, но… если в семье родители покупают ребенку тот пенал, который нравится в первую очередь самому ребенку, то ребенок из детского дома рад даже просто наличию самого пенала.

Как Вы можете помочь детям

Центр помощи «Вера» приглашает всех неравнодушных людей принять участие в благотворительной акции «Соберем детей в школу вместе» и помочь детям начать новый учебный год с улыбкой. Вы можете помочь детям, передав для них:

– товары для школы: портфель, пенал, тетрадь, краски, клей, альбом для рисования, ластик, цветная бумага, цветные карандаши, фломастеры, ручка шариковая и другое;

– одежда, обувь. Вещи принимаются только новые.

Вы можете привезти или выслать помощь для детей на наш адрес: 230003, г. Гродно, пр-т Космонавтов 60/3, «Центр помощи «Вера». Справки по телефону: +375 33 61 333 61.

Также Вы можете помочь, внеся целевое пожертвование на покупку товаров для школы, одежды и обуви для детей-сирот на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Школа:

1. Банковский благотворительный счет.

Филиал №400-Гродненское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY21400. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

2. Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

3. SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 <Школа><Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Школа ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Школа 1*

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

Подробнее узнать о помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, вы можете на нашем сайте www.c-vera.by.

Поможем детям начать новый учебный год с радостью и улыбкой! Спасибо всем от каждого маленького сердца!