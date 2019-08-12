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01. 08. 2019

Робот провел открытый урок в «IT-лагере МТС»

В «IT-лагере МТС» 31 июля прошел открытый урок, который провел робот. Более 250 детей узнали об основных принципах робототехники.

На занятии кибер-педагог объяснил, из каких элементов состоит устройство с искусственным интеллектом, где сегодня используются роботы и как самостоятельно создать их в домашних условиях. Частью занятия стала лекция о том, какие профессии будут востребованы в будущем.

В завершение урока дети смогли задать кибер-педагогу самые разные вопросы. Робот-учитель специально запрограммирован на взаимодействие с людьми, умеет считывать и изображать эмоции. В зависимости от реакции собеседника способен адаптироваться к изменениям в его поведении.

Занятие проходило в детском реабилитационно-оздоровительном центре «Колос». После открытого урока ребята отправились на интенсив по пилотированию квадрокоптерами.

В этом году проект «IT-лагерь» организован в Брестской области для детей-сирот и детей из семей, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Дети изучают основы программирования и 3D-моделирования, учатся создавать сайты, разрабатывают программы для чат-ботов.

«IT-лагерь» — это совместный проект компании МТС и Министерства образования. В 2017 году занятия проходили в детском оздоровительном лагере «На Ростанях», где белорусские школьники создали более 300 проектов. В 2018 году 80 детей познакомились с основами робототехники, видеоблогинга и пилотирования квадрокоптерами в лагере «Горизонт».

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